Из офиса бизнесмена из Екатеринбурга вынесли вещей на миллион рублей

Вчера, 15 июня, в офис местной фирмы «Авангард Group» ворвались грабители. Они вынесли из помещения дорогую технику и деньги. Об этом сообщает издание Е1 со ссылкой на слова владельца данной фирмы Андрея Черепанова.
По словам мужчины, из помещения воры унесли два ноутбука, сейф, в котором хранились документы, 20 тысяч рублей, а также компьютер и технику на сумму около миллиона рублей. Также бизнесмен рассказал, что ему угрожали, пытаясь выманить 100 тысяч рублей.
Отмечается, что фирма занимается ремонтом инженерных систем, монтажом, проектированием и другими работами. Владелец компании написал заявление в полицию.