Из офиса бизнесмена из Екатеринбурга вынесли вещей на миллион рублей

По словам мужчины, из помещения воры унесли два ноутбука, сейф, в котором хранились документы, 20 тысяч рублей, а также компьютер и технику на сумму около миллиона рублей. Также бизнесмен рассказал, что ему угрожали, пытаясь выманить 100 тысяч рублей.