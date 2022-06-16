Из офиса бизнесмена из Екатеринбурга вынесли вещей на миллион рублей

Из офиса бизнесмена из Екатеринбурга вынесли вещей на миллион рублей
Из офиса бизнесмена из Екатеринбурга вынесли вещей на миллион рублей
Сегодня, 10:25ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Офис екатеринбургского предпринимателя взломали и разгромили.

Вчера, 15 июня, в офис местной фирмы «Авангард Group» ворвались грабители. Они вынесли из помещения дорогую технику и деньги. Об этом сообщает издание Е1 со ссылкой на слова владельца данной фирмы Андрея Черепанова.

По словам мужчины, из помещения воры унесли два ноутбука, сейф, в котором хранились документы, 20 тысяч рублей, а также компьютер и технику на сумму около миллиона рублей. Также бизнесмен рассказал, что ему угрожали, пытаясь выманить 100 тысяч рублей.

Отмечается, что фирма занимается ремонтом инженерных систем, монтажом, проектированием и другими работами. Владелец компании написал заявление в полицию.

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