Выпускница загадочно исчезла после экзамена в Екатеринбурге

Выпускница загадочно исчезла после экзамена в Екатеринбурге
Выпускница загадочно исчезла после экзамена в Екатеринбурге
Сегодня, 12:44ПроисшествияИрина КириловаФото: Е1

В Екатеринбурге после ЕГЭ пропала 18-летняя выпускница

18-летняя Полина Лаврентьева пропала в Екатеринбурге после экзамена. Она сдавала его 14 июня, а затем оставила записку родителям и ушла из дома. Ее телефон уже вторые сутки недоступен.

Девушка также удалилась из социальных сетей и вышла их всех школьных чатов. По словам матери пропавшей, недавно ее дочь познакомилась с молодым человеком. Она предполагает, что она могла попасть под его влияние. Женщина отмечает, что Полина закрытая в общении.

В записке девушка написала, что уходит из дома и собирается жить самостоятельно. Но, по словам мамы, ее дочь была домашней и никогда не сбегала.

Рост Полины составляет коло 170 сантиметров, у нее зеленые глаза и кудрявые темно-русые волосы с короткой стрижкой.

Родители уже обратились в полицию. Мама утверждает, что в прошлом году Полине была сделана операция по удалению опухоли головного мозга и ей регулярно нужно принимать лекарства. На данный момент у девушки случаются приступы эпилепсии, пишет Е1.

В полиции рассказали, что заявление о розыске уже было принято. На данный момент полиция проводит розыскные мероприятия. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Полины просят обратиться по телефону 356-42-04.

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