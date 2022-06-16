За смерть подруги в пьяном ДТП свердловский мотоциклист получил 6 лет тюрьмы

За смерть подруги в пьяном ДТП свердловский мотоциклист получил 6 лет тюрьмы
За смерть подруги в пьяном ДТП свердловский мотоциклист получил 6 лет тюрьмы
Сегодня, 15:04ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Молодой мотоциклист из Среднеуральска, виновный в гибели своей пассажирки, на шесть лет отправится в колонию-поселение.

В прошлом августе нетрезвый 18-летний юноша отправился ездить по вечернему городу на сконструированном вручную мотоцикле. При этом водительские права он не получал, а мотоцикл не ставил на учет.

Позади себя в ту поездку пьяный парень посадил подругу. Разогнавшись выше допустимых скоростных ограничений, он не справился с управлением. В результате, мотоцикл перевернулся.

Сразу после происшествия виновник аварии покинул место инцидента, вместо того, чтобы попытаться оказать помощь девушке, вызвать «скорую» и полицию. Кроме того, он попытался спрятать мотоцикл.

Тем не менее, в тот же день полицейские вышли на след парня. К тому моменту девушка скончался на месте происшествия. Мотоциклист чистосердечно признался в случившемся и раскаялся.

Учитывая юный возраст виновника смертельного ДТП и его искреннее раскаяние, судом в Верхней Пышме он приговорен к шести годам заключения в колонии-поселении. А еще два с половиной года после выхода на свободу ему запрещено будет заниматься вождением, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сюжеты:
Новости УрФО
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