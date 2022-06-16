За взятие в заложники беременной жительница Екатеринбурга отправлена в психбольницу

Невменяемая женщина взяла в заложники беременную риэлтора в Екатеринбурге, за что отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

В марте 2021 года беременная девушка-риэлтор и потенциальный покупатель побывали в квартире на улице Родонитовая, принадлежащей женщине 1960 года рождения. А через два дня хозяйка жилья не нашла дома одну пару джинсов. Решив, что джинсы украдены риэлтором либо покупателем, она решила лично с ними разобраться и заполучить штаны назад. Для этого она позвонила риэлтору, попросив подъехать и обсудить вопросы продажи. Заманив же девушку в квартиру, хозяйка заблокировала ее, стала угрожать ножом и потребовала также связаться с покупателем. Лишь вмешательство мужа и сына женщины позволило вызволить риэлтора. Ее уголовно наказуемые деяния были рассмотрены Чкаловским районным судом уральской столицы. Медицинская комиссия установила, что женщина психически нездорова. В связи с поставленным диагнозом обвиняемая отправлена не в тюрьму, а на лечение в специализированную больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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