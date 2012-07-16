Пожар на Старой Гальянке уничтожил дом протоиерея Геннадия Ведерникова (ФОТО)

По предварительной версии сотрудниковМЧС, причиной возгорания дома по адресу ул. Верескова, 56 стало короткое замыкание. Теперь многодетное семейство, а у отца Геннадия шестеро наследников, в том числе приемных, осталось без крыши над головой. На восстановление дома потребуются огромные силы и средства.

Он и не такое переносил. Несколько командировок в Чечню, например. Но с деньгами надо помочь. Сумма на восстановление немалая, однозначно, -- пишет Егор Бычков на страницах Живого Журнала.

Напомним, Геннадий Ведерников – настоятель храма Александра Невского, один из инициаторов и духовный лидер организации «Город без наркотиков» в нашем городе.

Все желающие помочь отцу Геннадию в нелегкой ситуации могут пожертвовать средства на счета, указанные в блоге Егора Бычкова.