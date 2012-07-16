Серьезная авария в Нижнем Тагиле: рейсовый автобус врезался в столбы, среди пострадавших дети

Кроме водителя в транспорте находились 37 пассажиров. Авария случилась в дневное время на Восточном шоссе недалеко от заводоуправления УВЗ. Как рассказывает «АиФ-Урал», водитель отвлекся на происходящее в салоне, и автобус вынесло с дороги. КАвЗ-42801 врезался в придорожные столбы, повредив электрокабель.

В результате удара столб упал на припаркованную десятку, в итоге у машины серьезные технические повреждения. Благо, в произошедшей аварии не было погибших. В больницу из пострадавших обратились только трое: две девочки и мужчина. Однако очевидцы сообщают, что пострадавших было больше, их число может достигнуть 10-12 человек.