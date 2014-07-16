Азиат надругался над женщиной и скрылся. Его ищет полиция Нижнего Тагила

В полицию о случившемся женщина смогла сообщить только через два часа. На место происшествия выехали руководители отдела полиции №21 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», группа немедленного реагирования и следственно - оперативная группа. Но, к сожалению, по «горячим следам» задержать преступника не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК Российской Федерации, расследование которого взял под личный контроль начальник ММУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Сформирована специальная группа из наиболее опытных сотрудников уголовного розыска.

Каждому полицейскому вручили ориентировку с описанием преступника. Это мужчина азиатской внешности, с зубами из белого металла. Он среднего роста, худощавый. Насильник был одет в тёмную спортивную куртку и штаны.

Если вы располагаете какой-либо информацией о насильнике, сообщите об этом в отдел полиции №21 по телефону 97-60-42 или по телефону доверия ММУ МВД России «Нижнетагильское» 97-62-21.