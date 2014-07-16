Комплекс трамплинов в турецком Эрзуруме полностью разрушен из-за оползня (ФОТО, ВИДЕО)

Город Эрзурум известен тем, что в 2011 году с 28 января по 3 февраля там прошла Зимняя Универсиада, сам комплекс был построен 4 года назад. Участники спортивного события, в том числе, соревновались и на трамплинах – К95 и К125. Помимо этого в комплексе были учебные трамплины 20, 30 и 65 метров.

Еще около месяца назад одна из турецких газет сообщила о том, что на К125 и К95 можно было увидеть многочисленные трещины и повреждения в фундаменте двух башен. Были нарушения и на самом трамплине, что четко видно на видеозаписи. Очевидцы пишут, что есть проблемы также с рядом стоящей гостиницей. Сообщается, что обошлось без человеческих жертв.

Разрушение трамплинов в Эрзуруме – удар для развития прыжков на лыжах с трамплина в Турции. Выступая в Нижнем Тагиле на Континентальном Кубке, турецкие спортсмены итак показывали невысокие результаты. Власти пока не дают надежды на то, что этот комплекс вновь заработает. Точно неизвестна сумма ущерба, но, очевидно, она будет очень высока.

Фотографии с сайта skijumping.pl