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Пьяный тагильчанин открыл стрельбу из травматики и ранил ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный тагильчанин открыл стрельбу из травматики и ранил ребенка

16 июля 2014, 16:35Происшествия
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