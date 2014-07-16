Пьяный тагильчанин открыл стрельбу из травматики и ранил ребенка

Очевидцы рассказали, что стрельбу он открыл сразу, как только вышел из подъезда. До этого мужчина пил весь день. В дежурную часть отдела полиции его доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Он пояснил полицейским, что в 7 вечера решил лечь спать, но заснуть помещали крики детей с улицы.

Размахивая пистолетом, мужчина хотел утихомирить ребят, которые играли на детской площадке. Один мальчик побежал от опасного взрослого, а тот начал стрелять ему вслед. После этого около 10 подростков бросились врассыпную. Стрелок ранил 14-летнего юношу в лицо. Причем, медики констатировали ушиб мягких тканей слева – в опасной близости от глаза. Сколько всего выстрелов сделал агрессивный мужчина – никто не может сказать точно. Но в обойме пистолета, который осмотрели полицейские, недоставало четырёх патронов.

43-хлетний задержанный ранее не имел проблем с Законом. На травматический пистолет у него есть все разрешения.

Сейчас проводится проверка. Материалы будут передаваться в органы дознания для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 213 УК РФ – по факту хулиганства с применением оружия пояснила начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 16 ММУ МВД России «Нижнетагильское» 16 подполковник Елена Старостина.