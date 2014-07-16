Сегодня в Москве объявлен траур по погибшим в страшной трагедии в метро

По нашим данным, в результате этой катастрофы погибли как минимум 20 человек, - заявил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. - Рассматриваются все версии, за исключением версии теракта, потому что, по внешним признакам, теракта не было.

Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования, рассуждают эксперты. Скорость движения состава в момент ЧП была около 70 километров в час.