Житель Свердловской области сядет на всю жизнь за изнасилование и убийство 5-летней девочки

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

Судом установлено, что в мае 2013 г. в пос. Дружинино Нижнесергинского района злоумышленник увидел катающуюся на велосипеде 5-летнюю девочку, которую под надуманным предлогом позвал к себе домой, где совершил в отношении малолетней иные действия сексуального характера с применением насилия и изнасилование.

После этого, желая скрыть совершенные преступления, он бельевой веревкой задушил ребенка, сжег предметы одежды девочки, а ее труп и велосипед поместил в погреб своего дома.

Расследование по уголовному делу производилось первым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области. Суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил сообщили в прокуратуре Свердловской области.