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Житель Свердловской области сядет на всю жизнь за изнасилование и убийство 5-летней девочки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Свердловской области сядет на всю жизнь за изнасилование и убийство 5-летней девочки

16 июля 2014, 15:45Происшествия
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