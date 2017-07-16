Двое железнодорожников из Екатеринбурга украли детали с тепловоза на общую сумму 146 тысяч рублей
16 июля 2017, 09:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге двое работников железной дороги попадут под суд за совершение краж.
Как установило следствие, 32-летний и 25-летний рабочие воровали детали тепловоза для последующей сдачи в металлолом. Общая сумма ущерба составила 146 тысяч рублей.
В частности, ночью 9 февраля машинист по договоренности с механиком похитили 16 клапанных цилиндров двигателя. Они спрятали их под насыпью и вывезли в пункт приема после рабочей смены. Позже, 22 марта, сообщники подобным образом похитили восемь секций радиаторов.
Злоумышленники были задержаны 22 апреля этого года. В их отношении было возбуждено шесть уголовных производств по факту кражи, передает Наша газета.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей