Кроссовер влетел под кузов погрузчика на Россельбане в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

По предварительной версии ГИБДД, водитель «Mitsubishi» при попытке избежать столкновения с грузовиком, начал перестраиваться в правый ряд, но не успел. Мужчину извлекли из салона прибывшие спасатели, после его отправили в реанимацию. Как сообщает E1.ru, у водителя кроссовера сломаны обе ноги, сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.