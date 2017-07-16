Кроссовер влетел под кузов погрузчика на Россельбане в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
16 июля 2017, 15:10Происшествия
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Авария произошла в час дня 16 июля, в воскресенье. Белый кроссовер «Mitsubishi» на огромной скорости влетел под кузов грузовика «Nissan». Водителя кроссовера пришлось извлекать из салона спасателям.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
По предварительной версии ГИБДД, водитель «Mitsubishi» при попытке избежать столкновения с грузовиком, начал перестраиваться в правый ряд, но не успел. Мужчину извлекли из салона прибывшие спасатели, после его отправили в реанимацию. Как сообщает E1.ru, у водителя кроссовера сломаны обе ноги, сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.
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Фото: E1.ru, 16 июля 2017 г.
Подробности происшествия будет устанавливать сотрудники ГИБДД. Проезжая часть на данный момент очищена от последствий аварии.
Видео: E1.ru
Видео: E1.ru
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