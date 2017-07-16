Молодой человек погиб в Екатеринбурге (ФОТО)
16 июля 2017, 12:00Происшествия
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15 июля в микрорайоне Заречный в Екатеринбурге молодой человек совершил суицид. По словам местных жителей, у погибшего были проблемы с наркотиками.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Подробности происшествия теперь предстоит выяснить сотрудникам полиции и судмедэкспертам, сообщает E1.ru.
По словам очевидцев, незадолго до случившегося в квартире, из которой выпал молодой человек, разбили стекло. Был ли кто-то в квартире на момент трагедии пока неизвестно.
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Фото: E1.ru, 16 июля 2017 г.
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