Мощная молния ударила в крышу дома в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Жителю Уралмаша по имени Роман удалось снять то, как в крышу дома по улице Космонавтов ударила мощная молния.

После удара над металлической кровлей образовался огненный шар. Испуганный мужчина поспешил спрятаться вглубь квартиры и больше не приближался к окну. По информации E1.ru, пострадавших или повреждений из-за удара нет.