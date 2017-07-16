Мощная молния ударила в крышу дома в Екатеринбурге (ВИДЕО)
16 июля 2017, 13:35Происшествия
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В ночь с 14 на 15 июля в Екатеринбург пришла гроза с дождём. Многие жители снимали происходящее на мобильные телефоны.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Жителю Уралмаша по имени Роман удалось снять то, как в крышу дома по улице Космонавтов ударила мощная молния.
После удара над металлической кровлей образовался огненный шар. Испуганный мужчина поспешил спрятаться вглубь квартиры и больше не приближался к окну. По информации E1.ru, пострадавших или повреждений из-за удара нет.
Видео: E1.ru
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