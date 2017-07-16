Нетрезвый водитель сбил пьяного газонокосильщика во время празднования Дня металлурга в Каменске-Уральском (ФОТО)

Череда событий, произошедших вследствие чрезмерного употребления алкоголя, началась с ДТП. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пьяного газонокосильщика возле одного из домов Каменска-Уральского. Коллеги пострадавшего тоже находясь в нетрезвом состоянии, попытались остановить нарушителя и начали забираться на машину. Водитель развернул автомобиль и уехал с места происшествия, по дорогe чуть не сбив коляску с ребенком, сообщает RUPOLIT. В погоню за водителем отправились сотрудники ГИБДД.