Нетрезвый водитель сбил пьяного газонокосильщика во время празднования Дня металлурга в Каменске-Уральском (ФОТО)
16 июля 2017, 13:10Происшествия
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ДТП перетекло в драку во время празднования Дня металлурга в Каменске-Уральском, в субботу 15 июля. Пьяный водитель сбил нетрезвого газонокосильщика, после чего коллеги газонокосильщика устроили с водителем драку.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Череда событий, произошедших вследствие чрезмерного употребления алкоголя, началась с ДТП. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пьяного газонокосильщика возле одного из домов Каменска-Уральского. Коллеги пострадавшего тоже находясь в нетрезвом состоянии, попытались остановить нарушителя и начали забираться на машину. Водитель развернул автомобиль и уехал с места происшествия, по дорогe чуть не сбив коляску с ребенком, сообщает RUPOLIT. В погоню за водителем отправились сотрудники ГИБДД.
Разобраться в том, что произошло, и установить виновных теперь предстоит полиции и ДПС. Комментариев от пресс-службы ГИБДД по данному происшествию пока не поступило.
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Фото: KU66.RU, 16 июля 2017 г.
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