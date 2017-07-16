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Живодёр убил пятерых ежей и разбросал их тела возле детского сада в Челябинской области (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Живодёр убил пятерых ежей и разбросал их тела возле детского сада в Челябинской области (ВИДЕО)

16 июля 2017, 11:25Происшествия
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