Живодёр убил пятерых ежей и разбросал их тела возле детского сада в Челябинской области (ВИДЕО)

Мёртвых и выпотрошенных ежиков неизвестный аккуратно разложил возле детского сада. На скамейке неподалеку от места убийства потрошитель оставил странное послание, написанное кровью животных, сообщает сообщество MASH .

В посёлке сейчас ведут поиски живодёра, жители не намерены становиться соучастниками возможных следующих преступлений. В комментариях под видео люди вспоминают, что известный маньяк Чикатило начинал с кошек.