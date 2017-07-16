Живодёр убил пятерых ежей и разбросал их тела возле детского сада в Челябинской области (ВИДЕО)
16 июля 2017, 11:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14 июля в посёлке ГРЭС Троицка Челябинской области неизвестный убил и выпотрошил 5 ежей в непосредственной близости от детского сада. Животных обнаружили местные жители.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Мёртвых и выпотрошенных ежиков неизвестный аккуратно разложил возле детского сада. На скамейке неподалеку от места убийства потрошитель оставил странное послание, написанное кровью животных, сообщает сообщество MASH.
В посёлке сейчас ведут поиски живодёра, жители не намерены становиться соучастниками возможных следующих преступлений. В комментариях под видео люди вспоминают, что известный маньяк Чикатило начинал с кошек.
Видео: MASH
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей