Мужчина погиб после падения из окна жилого дома в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители дома по улице Булата Окуджавы стали свидетелями трагедии. Мужчина выпал из окна жилого дома и погиб от полученных повреждений. Причины произошедшего неизвестны.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ночь с 13 на 14 июля из окна жилого дома по улице Булата Окуджавы выпал мужчина. По словам очевидцев, после падения приехала бригада скорой помощи. Медики осмотрели тело и, накрыв его, увезли.
Как передаёт сообщество «Инцидент Нижний Тагил», причины падения выясняются. Комментарии от правоохранительных органов отсутствуют.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей