Неизвестные расстреляли домашнего кота в посёлке под Екатеринбургом

Убитого питомца обнаружил хозяин по имени Сергей, проживающий в коттеджном посёлке «Георгиевские дачи» близ Истока. Владелец животного уверен, что в кота стреляли на улице среди бела дня.

Сергей обнаружил труп животного днём 14 июля. Будучи врачом, он определил на теле два входных отверстия, два выходных и еще три небольших.

То есть это либо пистолет пневматический, либо мелкокалиберное ружьё. Я вызвал полицию, уже через двадцать минут приехал участковый. Он сказал, что нужно провести экспертизу, чтобы достали пулю, и уже по ней можно будет найти винтовку,рассказал екатеринбуржец.

Хозяин настаивает на вскрытии тела погибшего кота, поскольку мужчина намерен привлечь убийц к ответственности. Мужчина отметил, что местные жители напуганы случившимся, ведь в посёлке много детей.