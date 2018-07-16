Один человек ранен и один погиб после ДТП в посёлке Горноуральский

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ДТП с участием автомобиля «УАЗ» произошло на дороге в посёлке Горноуральский. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет.
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
14 июля в посёлке Горноуральский водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и улетела в кювет.
По информации сообщества «Инцидент Нижний Тагил», в результате аварии погиб пассажир, водитель остался жив и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.
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