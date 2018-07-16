Пропавший мужчина обнаружен мертвым под Нижним Тагилом

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15 июля 2018 года в районе карьеров около поселка Новоасбест спасатели поискового отряда нашли тело мертвого мужчины.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Вечерние Ведомости»
54-летний Игорь Мальков пропал 9 июля недалеко от поселка, ориентировка была размещена в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».
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Причина смерти мужчины неизвестна. Сотрудники полиции выехали на место, где было обнаружено тело пропавшего, по делу ведется расследование.
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