Свалка, труп и УК: «загадочный» случай произошел на Вагонке в Нижнем Тагиле

Жильцы дома по улице Пихтовая заметили свалку под окнами дома. На газоне были разбросаны части мебели и вещи. Фото беспорядка появилось «вКонтакте» 15 июля. Тагильчане предположили, что кто-то из жильцов избавился от хлама, а управляющая компания не спешит прибирать территорию.

У кого-то ремонт, и оставили, видимо, дворнику, но это не его работа,предположила тагильчанка.

Мимо на днях ехал, шматок пленки там с окна прилетел, видимо, это было только начало,оставил комментарий в группе «Черный список Нижнего Тагила» житель города.

фото: группа «Черный список Нижнего Тагила» вКонтакте

Редакция TagilCity.ru связалась с управляющей компанией, в обслуживании которой находится дом по адресу Пихтовая, 22. В компании сообщили, что мастер УК был возле дома №22, но территорию попросили не убирать полицейские.

Наш мастер выходил на место. Дело в том, что там не просто выбросили из окон хлам, там произошел какой-то инцидент. Мастеру полицейские сказали не трогать ничего, видимо, в выброшенном мусоре что-то важное,рассказали в УК«Тагилсити».

В полиции Нижнего Тагила информацию о каком-либо происшествии не подтвердили. Однако сообщили, что в пятницу 13 июля в одной из квартир на Пихтовой, 22 был обнаружен труп без признаков насильственной смерти.

Есть сообщение о трупе мужчины без признаков насильственной смерти по этому адресу. Сообщение зафиксировано 13 июля. Других происшествий за минувшие выходные на Пихтовой, 22 не зарегистрировано,сообщили в полиции Нижнего Тагила.