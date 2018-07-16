Труп мужчины был найден в реке в Нижнем Тагиле

По информации начальника спасательной станции Владимира Александренко, водолазы подняли тело с глубины четырех метров. Мужчине на вид — 30-35 лет.

По словам очевидцев, тагильчанин был в нетрезвом состоянии, когда зашел в воду. Находящиеся в реке люди старались его вытащить, но их попытки не увенчалась успехом.