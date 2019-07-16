На Урале произошла утечка щелочи на заводе

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15 июля в Нейво-Рудянке на предприятии произошла утечка щелочи, пишет портал Е1.
Местные жители пожаловались на сильный запах газа на улицах. При этом, со слов свердловчан, каких-либо пояснений им не дали. Газовая служба рекомендовала не открывать окна. Жители обратились в полицию.
Официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых заявил корреспондентам издания, что полицейские занимаются установлением источника утечки.
На неприятный запах также пожаловались жители Верхнего Тагила и ближайших городов. В ЕДДС Кировграда сообщили, что заводе в Нейво-Рудянке произошла утечка щелочи. Концентрация вещества, согласно отобранным пробам, не представляет опасности для горожан.
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