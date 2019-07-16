Пьяный тагильчанин едва не утонул в Мордовии

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Рузаевском районе Мордовии чуть не утонул пьяный тагильчанин, сообщают «Известия Мордовии».
Сюжеты: Нижний Тагил
В нетрезвом виде 34-летний мужчина нырнул под воду, однако на поверхность выбраться уже не смог. Ему на помощь подоспели спасатели, они вытащили тагильчанина из воды и оказали ему первую помощь.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей