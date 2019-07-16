Свердловчанин получил пожизненный срок за убийство двух пенсионеров
Свердловский областной суд приговорил жителя Краснотурьинска к пожизненному сроку лишения свободы за убийство двух пенсионеров. Его подельник получил 15 лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Мужчины ходили по квартирам и продавали пожилым людям товары бытового назначения по завышенным ценам.
По версии следствия, 2 июля 2018 года один из преступников пришел к пенсионерке под предлогом продажи товаров бытового назначения. Убедившись, что пожилая женщина находится одна, он похитил у нее паспорт и сберегательную книжку.
Через некоторое время подсудимый со своим подельником узнали, что у двух пенсионеров имеются крупные сбережения. Злоумышленники купили резиновые перчатки и взяли с собой нож.
В состоянии алкогольного опьянения они пришли в квартиру к 85-летней женщине и 79-летнему мужчине. Пенсионерка открыла дверь, после чего осужденные толкнули ее в квартиру. Один из них держал женщину и закрывал ей рот, второй нанес ей удар ножом в живот, от чего та умерла.
После одного убийства они прошли в комнату к 79-летнему мужчине, лежавшему на кровати, и нанесли ему 6 ударов ножом в область грудной клетки, от чего пенсионер скончался.
Добычей преступников стали 400 тысяч рублей и ювелирные изделия на сумму около 65 тысяч рублей.
Мужчин признали виновными в совершении преступлений по статьям: «Убийство двух лиц, в том числе лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем», «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Похищение паспорта и другого важного личного документа».
Свердловский облсуд приговорил одного из мужчин к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его подельник получил 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.