В Екатеринбурге в карьере утонул 16-летний подросток

Парень отправился купаться 15 июля вечером на карьер в Дегтярске и пропал. Были организованы поиски с участием спасателей.

В минувшие выходные на реке Тагил утонули два брата — 8 и 17 лет, также трагедия произошла в Малом Истоке, там погиб мужчина, заплывший далеко от берега. С начала сезона в водоемах Свердловской области погибли более 20 человек.