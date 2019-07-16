В Екатеринбурге в карьере утонул 16-летний подросток
Сегодня, 14:49ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Водолазы подняли со дна затопленного карьера в окрестностях Екатеринбурга тело 16-летнего подростка, пропавшего накануне вечером, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Парень отправился купаться 15 июля вечером на карьер в Дегтярске и пропал. Были организованы поиски с участием спасателей.
В минувшие выходные на реке Тагил утонули два брата — 8 и 17 лет, также трагедия произошла в Малом Истоке, там погиб мужчина, заплывший далеко от берега. С начала сезона в водоемах Свердловской области погибли более 20 человек.
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