В Нижнем Тагиле ФСБ выявила на стройке школы № 100 ещё пять нелегалов

По словам собеседника агентства, силовики проверили документы у 30 рабочих-иностранцев. Шесть человек были доставлены в отдел по вопросам миграции МУ МВД «Нижнетагильское».

В ходе проверки выяснилось, что один из задержанных является гражданином Российской Федерации. Остальные иностранные граждане имели проблемы с документами. В отношении них и их работодателей будут составлены протоколы об административных правонарушениях,сообщил источник TagilCity.ru.

Напомним, ранее на стройке школы № 100 были неоднократно выявлены случаи привлечения к работе иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Например, 13 апреля сотрудники ФСБ совместно с полицейскими Нижнего Тагила задержали на территории школы на Муринских прудах 30 нелегалов.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев позже заявил, что участие в стройке лиц без разрешения на работу недопустимо, и пообещал разобраться с подрядчиками объекта.

На прошлой неделе полиция возбудила уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) в отношении 56-летнего жителя города Шахида Н., который с 2014 года незаконно зарегистрировал в нежилом здании на Балакинской, 1 более 3,5 тысяч иностранцев.

Новая школа на 1200 мест должна открыть свои двери ученикам 1 сентября. Строительные работы идут в графике, однако на прошлой неделе стало известно, что субподрядчики не успевают с благоустройством территории. Из-за этого мэр Владислав Пинаев публично отстранил от выполнения прочих обязанностей своего зама по горхозяйству и строительству Владимира Юрченко, отправив его до 1 августа «жить» на стройплощадке школы.