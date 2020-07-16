На Урале мужчина погиб от удара током во время приборки на могиле знакомого
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Краснотурьинске мужчина погиб на кладбище во время приборки на могиле своего знакомого, пишет Znak со ссылкой на руководителя следственного отдела Федора Заводова.
Инцидент произошел 10 июля. По предварительной информации, мужчина погиб из-за того, что начал около могилы рубить дерево, а оно упало на линию электропередач.
Руководитель отметил, что на линии напряжение составляет 10 тысяч вольт. Однако, это пока предварительная версия произошедшего. Сейчас причины смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в ДТП под Нижним Тагилом погиб водитель бетоновоза. Он не справился с управлением и транспорт вылетел в кювет.
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