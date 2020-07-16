На Урале мужчина погиб от удара током во время приборки на могиле знакомого

Инцидент произошел 10 июля. По предварительной информации, мужчина погиб из-за того, что начал около могилы рубить дерево, а оно упало на линию электропередач.

Руководитель отметил, что на линии напряжение составляет 10 тысяч вольт. Однако, это пока предварительная версия произошедшего. Сейчас причины смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.