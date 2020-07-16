Нетрезвая тагильчанка попросила знакомого без прав покатать детей и они попали в ДТП

Сообщается, что в 04.40 утра по местному времени водитель автомобиля «ВАЗ-2109» — мужчина 1997 года рождения, не имеющий права управления автомобилем, двигаясь по улице Зари, допустил выезд на полосу встречного движения и наезд на электроопору, находящейся слева от автомобиля. В результате ДТП травмы получила восьмилетняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сидении. С многочисленными травмами, в том числе открытой черепно-мозговой травмой головы, девочка госпитализирована в ЦГБ № 3.

Помимо восьмилетней девочки, в салоне автомобиля находились еще два ребенка — четырех и одиннадцати лет, а спереди нетрезвая мать детей, которая попросила сожителя повозить детей по городу, чтобы те уснули, поскольку мешали ей распивать алкогольные напитки в компании знакомых. Сам водитель, как установлено, был трезв.

Сотрудниками ГИБДД информация с обстоятельствами произошедшего будет направления в отдел по делам несовершеннолетних и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения о привлечении матери несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.