В Нижнем Тагиле на пруду утонул плававший на матрасе семилетний мальчик

Как пояснили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции привлекались для поисков ребенка. Было установлено, что мама отдыхала на пляже вместе с двумя своими детьми и еще одним ребенком. Девочки плавали с нарукавниками, мальчик плавал на матрасе. Мама в какой-то момент отвлеклась, затем увидела пустой матрас. Женщина попыталась своими силами отыскать мальчика, но этого сделать не удалось и она обратилась в полицию. Когда на месте работали сотрудники полиции и МЧС, кто-то из детей обнаружил тело мальчика. Семья проживает на Вагонке, ранее не попадала в поле зрения полиции.