В Нижнем Тагиле на пруду утонул плававший на матрасе семилетний мальчик
Вечером 16 июля в Нижнем Тагиле на пруду в центре города утонул семилетний ребенок. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Как пояснили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции привлекались для поисков ребенка. Было установлено, что мама отдыхала на пляже вместе с двумя своими детьми и еще одним ребенком. Девочки плавали с нарукавниками, мальчик плавал на матрасе. Мама в какой-то момент отвлеклась, затем увидела пустой матрас. Женщина попыталась своими силами отыскать мальчика, но этого сделать не удалось и она обратилась в полицию. Когда на месте работали сотрудники полиции и МЧС, кто-то из детей обнаружил тело мальчика. Семья проживает на Вагонке, ранее не попадала в поле зрения полиции.
В МВД в очередной раз предупреждают жителей города о соблюдении безопасности на воде.
Профилактические рейды проводят сотрудники полиции, МЧС. Мы напоминаем о том, что нужно соблюдать правила, наблюдать за своими детьми, выбирать места для безопасного купания, пояснили в пресс-службе.
С наступлением аномальной жары, участились случаи нечастных случаев на воде. Вчера на Тагильском пруду отдыхающие вытащили мужчину из воды и оказали ему первую помощь. По данным МЧС, с начала лета в Свердловской области утонули 10 детей.