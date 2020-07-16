В Нижнем Тагиле скончалась чемпионка России и Европы Ирина Черных
Сегодня, 18:26ПроисшествияФото: ТК "Телекон"
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В Нижнем Тагиле скончалась тренер, мастер спорта СССР, чемпионка России и Европы по легкой атлетике среди ветеранов Ирина Черных. Ей был 61 год, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Директор спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков рассказал, что Ирина прошла путь от обычного спортсмена до мастера спорта по легкой атлетике.
Её самообладание, её жизненная позиция помогала достигать определённых целей для её воспитанников. Вся её жизнь — это непосредственная борьба, рассказал Александр Долгоруков.
Ирина Черных была тренером в спортивной школе НТМК. Затем она перешла на работу в спортшколу олимпийского резерва «Юпитер». Она длительное время добивалась строительства в городе многофункционального легкоатлетического манежа, который должен быть завершен к 300-летию Нижнего Тагила. Прощание с Ириной Черных пройдет 18 июля в ритуальном зале «Обряд».
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