В Нижнем Тагиле скончалась чемпионка России и Европы Ирина Черных

Её самообладание, её жизненная позиция помогала достигать определённых целей для её воспитанников. Вся её жизнь — это непосредственная борьба, рассказал Александр Долгоруков.

Ирина Черных была тренером в спортивной школе НТМК. Затем она перешла на работу в спортшколу олимпийского резерва «Юпитер». Она длительное время добивалась строительства в городе многофункционального легкоатлетического манежа, который должен быть завершен к 300-летию Нижнего Тагила. Прощание с Ириной Черных пройдет 18 июля в ритуальном зале «Обряд».