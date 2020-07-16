В Нижнем Тагиле за ГДДЮТ бушует мощный пожар недалеко от заправки
Вчера, 23:11ПроисшествияФото: Вячеслав Ручкин
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Возгорание произошло 16 июля около 22.00 на улице Лодочной недалеко от дома с «маяком».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, недалеко от ГДДЮТ загорелись жилые дома.
Было что-то вроде взрыва. Проехали три пожарных машины, позже скорая, ещё позже полиция, рассказывают очевидцы.
Пожар видно с набережной Тагильского пруда.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожар в частном секторе на ул. Лодочной. По предварительным данным, один дом сгорел, второй — повреждён. На месте работает служба пожаротушения 9 пожарно-спасательного отряда и дознаватель. Причина пожара устанавливается, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
Подробности будут известны позднее.
6 июля в этом районе рядом с «маяком» также произошел пожар. Тогда горел деревянный дом на улице Береговая.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей