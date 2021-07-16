Арестанты устроили дебош и орали матом в суде Екатеринбурга

В самом суде информацию об этом подтвердили. Там уточнили, что скандал спровоцировал один из подсудимых, доставленных в суд. Он отказывался проходить досмотр. Мужчина оказывал силовикам сопротивление и оскорблял их, а его действия поддерживали другие арестанты.