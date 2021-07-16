Арестанты устроили дебош и орали матом в суде Екатеринбурга

Арестанты устроили дебош и орали матом в суде Екатеринбурга
Арестанты устроили дебош и орали матом в суде Екатеринбурга
Сегодня, 13:05ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru

Арестанты устроили дебош в суде Екатеринбурга

Задержанный мужчина устроил дебош в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. Он спровоцировал волнения в конвойном отделении.

Происшествие случилось около полудня 16 июля в коллегии по уголовным делам по улице Кирова, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев.

Они сказали, что в конвойном отделении были слышны шум, крики и грохот, арестанты орали матом, а полиция и судебные приставы пытались навести порядок.

В самом суде информацию об этом подтвердили. Там уточнили, что скандал спровоцировал один из подсудимых, доставленных в суд. Он отказывался проходить досмотр. Мужчина оказывал силовикам сопротивление и оскорблял их, а его действия поддерживали другие арестанты.

В суде добавили, что доставленный мужчина проходит по уголовному делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительному расследованию. На данный момент уже был наведен порядок.

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