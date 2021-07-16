Двое пьяных устроили дебош с машинами и нарвались на Росгвардию в Екатеринбурге

Двое дебоширов останавливали и били машины в Екатеринбурге

Два пьяных дебошира развлекались в Екатеринбурге тем, что останавливали проезжающие мимо автомобили, запрыгивали на крышу, начиначи прыгать и бить кулаками по капоту.

В Екатеринбурге Росгвардия усмирила двух пьяных мужчин, которые в вечернее время останавливали проезжающие автомобили и колотили их, сообщает Е1. Инцидент произошел на улице Кировградской на Уралмаше в Екатеринбурге. Двое вышли из подъезда, кричали, шумели. Один из них предлагал другому разломать все машины у дома. Потом они стали приставать к прохожим. Пытались завязать драку, но их оттащили. И тут им попались две машины,рассказал очевидец присшествия. По словам очевидцев, двое дебоширов уже были на веселе, когда заходили ранее в дом, а когда вышли на прогулку, то совсем были в невменяемом состоянии. Сначала в поисках приключений двое парней преградили путь въезжающей во двор иномарке. Один остановился перед ней, а второй колотил по передней пассажирской двери и что-то кричал. Затем их внимание привлек на дороге автомобиль-такси, который они тормознули, один из них залез на капот, а затем на крышу и стал прыгать на ней. На место происшествия подъехала машина Росгвардии, которую вызвал водитель пострадавшего автомобиля. Задержанными оказались жители Уралмаша 1993 года рождения. Ранее оба были судимы за кражу и грабеж. Вандалов доставили в отдел полиции. Напомним, в конце сентября 2020 года пьяный мужчина ограбил и пытался убить женщину-таксиста под Сысертью. 26-летнему мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и ограничением свободы на 2 года. Пьяный мужчина ограбил и пытался убить женщину-таксиста под Сысертью

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