Двух «лихачей» накажут за ДТП с тяжело пострадавшей 3-летней девочкой

В Екатеринбурге перед судом предстанут два водителя из-за ДТП, в котором серьезно пострадала 3-летняя девочка. Авария произошла на 15-ом километре Тюменского тракта еще в сентябре 2020 года.

По версии следствия, 25-летний водитель за рулём «Опель Астра», двигаясь со скоростью 105 километров в час, обогнал «Фиат» и резко перед ним затормозил. В этот момент позади «Фиата» двигался «Лэнд Ровер», водитель которого отвлекся от дороги и допустил столкновение с автомобилем. От удара «Фиат» отбросило на машину лихача. В момент аварии в салоне «Фиата» находилась 3-летняя девочка, которые получила серьезные травмы и экстренно была госпитализирована в больницу. Уголовные дела были заведены на обоих водителей. В настоящее время они направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Напомним, что в дорожной аварии с участием трех автомобилей на ЕКАДе погибла 57-летняя женщина. Она находилась за рулем Hyundai Solaris и выехала на «встречку», где столкнулась с «ГАЗелью». 57-летняя женещина погибла в массовом ДТП под Екатеринбургом

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