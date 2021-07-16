Грузовик дважды врезался в иномарку на трассе под Нижним Тагилом

ДТП произошло вечером 16 июля, по направлению в город со стороны Старателя. На фотографиях с места событий можно увидеть, что темная иномарка получила повреждения задней части, также от силы удара на машине осталась вмятина на боку, вблизи пассажирского сидения. На снимках видно, как автомобиль увозит эвакуатор.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Напомним, в июне 33-летний нетрезвый водитель Toyota Avensis въехал в ограждение и столкнулся с грузовой машиной Volvo. ДТП случилось на 320-м километре магистрали Пермь — Екатеринбург.