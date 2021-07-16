Грузовик и автобус с 15 пассажирами столкнулись под Серовом

Грузовик «Урал» и автобус с 15 пассажирами столкнулись сегодня днём на трассе между Серовом и Ивделем.

Авария произошла во время обгона. Установлено, что 30-летний водитель автобуса, следовавший по маршруту Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург, двигаясь со стороны Краснотурьинска, решил обогнать «Урал». Не убедившись в безопасности манёвра, он допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком. От удара автобус выехал на обочину и остановился. В момент столкновения никто из пассажиров не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения. На виновника ДТП составлен протокол. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, сообщили в областном ГУМВД Е1. Напомним, что пассажирская «Газель» столкнулась с мусоровозом в Кировском районе Саратова. В ДТП пострадали порядка 11 человек. 11 человек пострадали при столкновении «Газели» и мусоровоза в Саратове

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