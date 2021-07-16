Поврежден мениск: между этажами провалилась 12-летняя тагильчанка в доме на Вагонке

Тагильская школьница провалилась между этажами и порезалась

Из-за отсутствия решеток в подъезде на улице Чайковского, 108 на Вагонке упала и повредила мениск на колене 12-летняя тагильчанка. После обращения в прокуратуру и ГЖИ решетки были поставлены. Предстоит суд, на котором будет определен размер морального ущерба.

21 мая девочка пошла гулять с собакой. В подъезде животное потянуло ее, и школьница провалилась между этажами, пролетела вниз и упала на колено, рассказывает редакции TagilCity.ru мама пострадавшей Галина. На лестничной площадке не было ограждения перед окном — именно поэтому девочка провалилась вниз. Дом обслуживает управляющая компания «Райкомхоз НТ». Подъездное окно было разбито, из-за этого юная тагильчанка оцарапала руку, также при падении она сломала телефон. Мама девочки предоставила редакции выписки врачей и решения прокуратуры и жилищной инспекции. Фото: TagilCity.ru После падения школьница и ее мама поехали в травму. Нас направили из травмы в ЦГБ № 1 на госпитализацию, там мы провели неделю. Из колена откачивали жидкость, оно перестало сгибаться. Дочери выписали костыли. Затем по результатам МРТ, на которой я настояла, было выписано 14 дней больничного, пояснила тагильчанка. Она отметила, что изначально был поставлен диагноз: ушиб колена и гемортроз. Однако МРТ выявила повреждение мениска. Полтора месяца ребенок каждый день должен ходить на лечение, никуда не уехать отдохнуть. Один врач травматолог сказал, так как она молодая, то поражение мениска — ерунда. Однако он отметил, что МРТ сделали плохо, нет описания по международной классификации. Мениск — очень важная часть колена и последствия никто не может предсказать, рассказала Галина. По прошествии двух месяцев, колено стало сгибаться, однако у девочки периодически бывают боли. Женщина подала заявление в прокуратуру и жилищную инспекцию. По результатам проверки УК поставила ограждения на межэтажные оконные проемы. Два дня назад их поставили. Когда мы лично разговаривали, мне сказали, что во всех домах нужны такие решетки, но в ответе на мое заявление обязали поставить их только по моему адресу. То есть еще кто-нибудь может пострадать, отметила собеседница. Фото: TagilCity.ru Также прокуратура направила дело в суд, его дата пока неизвестна. По результатам обращения исковое заявление подано к ООО «УК Райкомхоз НТ» о взыскании причиненного материального ущерба (расходы на приобретение костылей и проведение МРТ), а также компенсации морального ущерба в размере 30 тысяч рублей, сказано в ответе прокуратуры. Однако Галина не согласна с суммой компенсации морального вреда. Женщина переживает, что повреждение мениска может привести к последствиям на всю жизнь. Какие 30 тысяч, что дальше будет с моей дочерью? Если в эти проемы упал ребенок ребенок, но управляющая так и не задумалась, упадет ли кто еще. Да, ее потянула туда случайно собака, но животное маленькое и не могло ее столкнуть, подытожила тагильчанка.

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