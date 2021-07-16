На некачественную работу Росприроднадзора пожаловалась в суд челябинка

На некачественную работу Росприроднадзора пожаловалась в суд челябинка
На некачественную работу Росприроднадзора пожаловалась в суд челябинка
Сегодня, 14:29ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В суд с иском к Роспотребнадзору Челябинской области обратилась местная жительница. Она заявила, что ведомство недобросовестно принимает меры по сокращению выбросов опасных веществ в воздух местными предприятиями. Как следствие их концентрации выросли за несколько лет.

В иске сказано, что по данным специалистов, в мае 2021 года среднемесячная концентрация формальдегида в атмосфере была превышена почти в три раза. По другим показателям выявлены подобные нарушения, пишет «Курс дела».

Челябинка обращалась в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, где спрашивала о принимаемых мерах. Исходя из ответа, женщина решила, что нормальных мер по принуждению предприятий к сокращению выбросов не предпринимается. Челябинка требует, чтобы суд города признал бездействие незаконным действия ведомств и обязал устранить проблемы.

Напомним, ранее в южноуральской столице в реке Миасс концентрация вредных веществ превысила норму в 10 раз. Сообщалось, что на поверхности воды появляется пленка, а запах ощущается за несколько метров.

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