Поезд смял «Ниву» под Нижним Тагилом

Поезд смял «Ниву» под Нижним Тагилом
Поезд смял «Ниву» под Нижним Тагилом
Сегодня, 16:25ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Транспортная прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту ДТП, которое произошло сегодня утром на железной дороге.

Инцидент случился на перегоне станций Анатольская - Монзино. Железнодорожный состав смял автомобиль «Нива», который находился на путях.

Машинист локомотива пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. К счастью, в ВАЗ-2121 отсутствовали водитель и пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Позже было установлено, что водитель «Нивы» хотел переехать рульсы в неположенном месте и застрял. Увидев приближающийся поезд, мужчина незамедлительно покинул автомобиль. Из-за происшествия, грузовой поезд простоял на месте около двух часов.

Напомним, что поезд протаранил Land Rover под управлением женщины на переезде под Екатеринбургом.

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