Поезд смял «Ниву» под Нижним Тагилом

Инцидент случился на перегоне станций Анатольская - Монзино. Железнодорожный состав смял автомобиль «Нива», который находился на путях.
Машинист локомотива пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. К счастью, в ВАЗ-2121 отсутствовали водитель и пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Позже было установлено, что водитель «Нивы» хотел переехать рульсы в неположенном месте и застрял. Увидев приближающийся поезд, мужчина незамедлительно покинул автомобиль. Из-за происшествия, грузовой поезд простоял на месте около двух часов.
Напомним, что поезд протаранил Land Rover под управлением женщины на переезде под Екатеринбургом.