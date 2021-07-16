Следователи опровергли версию самоубийства екатеринбургского бизнесмена

На теле Сергея Кочергина нет явных повреждений. Труп пролежал в лесу несколько дней. По предварительной версии, смерть мужчины произошла в день пропажи. Из вещей ничего не пропало.
Сыщики заявили, что в настоящее время версию о самоубийстве и криминала можно отбросить. Точную причину гибели мужчины установит судмедэкспертиза, результаты который будут известны через пару недель. Об этом сообщает Е1, со ссылкой на инсайдера.
Напомним, что тело екатеринбургского бизнесмена нашли в лесополосе вблизи гранитного карьера в районе озера Шарташ. Неподалеку также был найден его велосипед.