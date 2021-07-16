Три человека пострадали в лобовом ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

Три человека пострадали в лобовом ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле
Три человека пострадали в лобовом ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:24ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте

«Лобовое» ДТП произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

В дорожной аварии пострадали несколько человек — водитель и пассажиры легковых автомобилей, сошедшихся в «лобовом» столкновении на улице Алтайская в Нижнем Тагиле.

Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной Lada Vesta и Hyundai случилось около 11.30 у дома № 4А на улице Алтайская в Нижнем Тагиле.

По предварительной информации, водитель Lada Vesta не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «Hyundai».

В иномарке ехали пенсионеры — бабушка и дедушка, они получили травмы и были доставлены больницу на машине «скорой помощи».

Также имеются пострадавшие и в машине виновника аварии — девушка-пассажир «Lada» получила ушиб грудной клетки, рассказал паблику «Инцидент Нижний Тагил» один из свидетелей ДТП.

На видео и фото, которыми поделились подписчики группы, видно, что автомобили получили значительные повреждения. У отечественного автомобиля помята передняя часть кузова, а у иномарки в результате столкновения отлетело левое переднее колесо.

В обстоятельствах и причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Подробности в городской Госавтоинспекции обещали рассказать чуть позже.

Напомним, 12 июля водитель мотоцикла получил переломы плеча и бедра, травмы головы и живота в результате столкновения с иномаркой на улице Юности в Нижнем Тагиле. Автомобилист не уступил дорогу байкеру при выезде с прилегающей территории.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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