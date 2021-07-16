Три человека пострадали в лобовом ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

«Лобовое» ДТП произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

В дорожной аварии пострадали несколько человек — водитель и пассажиры легковых автомобилей, сошедшихся в «лобовом» столкновении на улице Алтайская в Нижнем Тагиле.

Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной Lada Vesta и Hyundai случилось около 11.30 у дома № 4А на улице Алтайская в Нижнем Тагиле. По предварительной информации, водитель Lada Vesta не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «Hyundai». В иномарке ехали пенсионеры — бабушка и дедушка, они получили травмы и были доставлены больницу на машине «скорой помощи». Также имеются пострадавшие и в машине виновника аварии — девушка-пассажир «Lada» получила ушиб грудной клетки, рассказал паблику «Инцидент Нижний Тагил» один из свидетелей ДТП. На видео и фото, которыми поделились подписчики группы, видно, что автомобили получили значительные повреждения. У отечественного автомобиля помята передняя часть кузова, а у иномарки в результате столкновения отлетело левое переднее колесо. В обстоятельствах и причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Подробности в городской Госавтоинспекции обещали рассказать чуть позже. Напомним, 12 июля водитель мотоцикла получил переломы плеча и бедра, травмы головы и живота в результате столкновения с иномаркой на улице Юности в Нижнем Тагиле. Автомобилист не уступил дорогу байкеру при выезде с прилегающей территории. Травмы головы и переломы получил мотоциклист в ДТП на улице Юности в Нижнем Тагиле

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