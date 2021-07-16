Убежала кошка: помочь найти животное просит тагильчан пострадавшая в ДТП на Алтайской

Пострадавшая в ДТП тагильчанка ищет убежавшую кошку

После лобового столкновения двух легковушек на улице Алтайская в Нижнем Тагиле утром 16 июля из одного из автомобилей убежала кошка. Ее хозяйка везла из ветклиники домой.

Пострадавшая в дорожной аварии с участием Lada Vesta и Hyunday Getz просит тагильчан помочь в поисках кошки, которая убежала в момент ДТП на улице Алтайская, 4А около 11.00 в пятницу 16 июля. Как рассказали в городской ГИБДД, девушка, ехавшая в Lada Vesta под управлением 19-летнего молодого человека, везла животное из ветеринарной больницы. Однако переноска открылась в момент удара и кошка, перепугавшись, выпрыгнула из машины и скрылась в неизвестном направлении. Кошка британская, прямоухая, короткошерстная, черного цвета, худенькая. Ей 8 лет, откликается на кличку Сандра. Хозяева очень переживают. Они просят жителей Дзержинского района, тех, кто живет рядом или часто ездит в районе поворота на Кушву, не проходить мимо домашнего животного и по возможности зафиксировать его, рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. В Госавтоинспекции отметили, что все пострадавшие в ДТП получили ушибы, но после осмотра врачами были отпущены домой. Водители прошли процедуру медосвидетельствования — они были трезвы. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сообщить информацию о пропавшей кошке-британке по имени Сандра, убежавшей от хозяйки в момент аварии, можно по телефону: 8 902 875 53 93 (Наталья). Напомним, утром 16 июля на улице Алтайская в Нижнем Тагиле водитель Lada Vesta не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Hyunday. В результате аварии пострадали три человека. Три человека пострадали в лобовом ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

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