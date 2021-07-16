В техническом сооружении застряли два бобра на Урале

В Белоярском районе неравнодушные жители обнаружили в гидротехническом сооружении двух бобров, которые самостоятельно не могли выбраться. О своей находке они незамедлительно сообщили диспетчеру ЕДДС.

На место обнаружения животных отправился екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков. Мужчину встретил заявитель и сопроводил до гидротехнического сооружения, где барахтались бобры. Вначале планировали достать бедолаг, посадить в мешок и отвезти на берег ближайшей речки, но бобры оказались очень крупными и эту идею отмели сразу. Позже было решено ловить животных на удочку и отпускать тут же. К счастью, спустя непродолжительное время пленники были вызволены на волю и отпущены. Об этом зоозащитник рассказал Е1. Напомним, что совсем недавно котенок застрял головой в отверстии металлической балки строительного вагончика в садах рядом с Новосвердловской ТЭЦ в Екатеринбурге. Выбраться ему помог зооспасатель Евгений Зенков. Котенок застрял в металлической балке в Екатеринбурге и просидел там трое суток

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