В техническом сооружении застряли два бобра на Урале

В техническом сооружении застряли два бобра на Урале
В техническом сооружении застряли два бобра на Урале
Сегодня, 10:04ПроисшествияФото: Евгений Зенков
В Белоярском районе неравнодушные жители обнаружили в гидротехническом сооружении двух бобров, которые самостоятельно не могли выбраться. О своей находке они незамедлительно сообщили диспетчеру ЕДДС.

На место обнаружения животных отправился екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков. Мужчину встретил заявитель и сопроводил до гидротехнического сооружения, где барахтались бобры.

Вначале планировали достать бедолаг, посадить в мешок и отвезти на берег ближайшей речки, но бобры оказались очень крупными и эту идею отмели сразу.

Позже было решено ловить животных на удочку и отпускать тут же. К счастью, спустя непродолжительное время пленники были вызволены на волю и отпущены. Об этом зоозащитник рассказал Е1.

Напомним, что совсем недавно котенок застрял головой в отверстии металлической балки строительного вагончика в садах рядом с Новосвердловской ТЭЦ в Екатеринбурге. Выбраться ему помог зооспасатель Евгений Зенков.

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