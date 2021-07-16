В техническом сооружении застряли два бобра на Урале

На место обнаружения животных отправился екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков. Мужчину встретил заявитель и сопроводил до гидротехнического сооружения, где барахтались бобры.
Вначале планировали достать бедолаг, посадить в мешок и отвезти на берег ближайшей речки, но бобры оказались очень крупными и эту идею отмели сразу.
Позже было решено ловить животных на удочку и отпускать тут же. К счастью, спустя непродолжительное время пленники были вызволены на волю и отпущены. Об этом зоозащитник рассказал Е1.
Напомним, что совсем недавно котенок застрял головой в отверстии металлической балки строительного вагончика в садах рядом с Новосвердловской ТЭЦ в Екатеринбурге. Выбраться ему помог зооспасатель Евгений Зенков.