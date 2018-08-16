Оцепление и спецслужбы: мина обнаружена в частном секторе Нижнего Тагила

На земельном участке в частном секторе Нижнего Тагила было обнаружено взрывное устройство. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
16 августа по улице Калужская, 97 в Нижнем Тагиле было обнаружено взрывное устройство.
Площадку, где обнаружили бомбу, позавчера расчистили от мусора. Получается, что двое суток там бегали и играли дети,рассказала местная жительница по имени Елена.
Как рассказали очевидцы, на участке, где обнаружили устройство велось строительство и техника расчищала территорию от мусора. После обнаружения подозрительного предмета территорию оцепили сапёры,
Мне сказали спрятаться в доме и держаться подальше от окон. Тоже самое сказали делать соседям,добавляет Елена.
На данный момент экстренные службы покинули место обнаружения бомбы, оцепление снято.
По итогам начавшейся проверки в полиции дополнительно проинформируют позже,сообщили TagilCity.ru в правоохранительных органах.