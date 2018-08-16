Орудовал топором: наркоман изрубил машину автосервиса в Нижнем Тагиле

Сотрудник сервиса рассказал редакции TagilCity.ru, что 15 августа наркоман топором повредил рабочий автомобиль. При этом нападавший угрожал расправой.

Неприятное событие, произошедшее в нашем сервисе «Чип и Дейл». 15 августа наркоман топором повредил рабочий автомобиль автосервиса. Угрожал расправой, сообщил один из сотрудников.

По словам очевидцев, мужчина с топором требовал денег. Топор, которым он разбил автомобиль, работникам сервиса удалось забрать. Стоимость ущерба еще предстоит установить.

Коллективно топор отобрали. Полиция приехала, когда он уже убежал. Страшно подумать, что бы он натворил, если бы топор не удалось отобрать. Данные и адрес наркомана известны. Он до сих пор не задержан. Из полиции ни ответа, ни привета. Завтра экспертиза оценит нанесенный ущерб. Для скептиков сразу отвечу: у наркомана нет авто и никогда не было, просто требовал денег, говорит сотрудник сервиса.

На автомобиле остались вмятины на крыше и кузове, выбиты стекла.

В автосервисе редакции рассказали, что нападавший мужчина им знаком, ранее он работал в этой организации. Сотрудники опасаются, что наркоман может вернуться снова.

Он работал тут давно. Все знают, что он наркоман, он в округе многим знаком. Сейчас вот боимся, что он может снова прийти, и неизвестно, с каким орудием на этот раз, и что у него в голове,говорит специалист сервиса.

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что по происшествию проводит проверку участковый .

По происшествию проводит проверку участковый уполномоченный. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение,сообщили в полиции.