«Пробил мне голову»: житель Волчанска обвиняет сотрудников полиции в избиении

Мужчина сообщил, что собирался украсть кабель, но сделать это у него не вышло.

27 июня 2018 года его вызвали в отделение полиции в городе Волчанск. Допрос произведен не был. На гражданина сразу надели наручники и увезли в город Краснотурьинск.

По сообщениям пострадавшего, его спросили, знает ли он, за что задержан. Мужчина предположил, что задержан за попытку кражи кабеля. После этого его начали избивать.

Руками бил. Пробил мне голову. Было рассечение. Поставил фингал под правым глазом, сообщил житель Волчанска.

Затем жителя Волчанска на некоторое время пристегнули к батарее. После этого ему пообещали отпустить при условии написания явки с повинной. Мужчина явку подписал, один из друзей забрал его из отделения.

Фото: «Вечерний Карпинск»

Снять побои потерпевшему удалось на следующий день. Затем он написал заявление в Следственный комитет и ждет результатов.