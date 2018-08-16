Рабочий погиб в результате обвала на шахте в Краснотурьинске

Происшествие случилось на шахте Северопесчанская, где проводит работы ОАО «Богословское рудоуправление», входящее в состав УГМК.

В момент происшествия под землей находился 131 человек. Необходимости в эвакуации людей не было.

Нина Пелевина, заместитель начальника управления общественных связей УГМК, сообщила, что шахта обрушилась примерно в 22:00 на горизонте 255 метров. Один рабочий оказался завален горной массой, мужчина погиб на месте. Его тело удалось извлечь спасателям, прибывшим на место ЧП.

Второй рабочий получил незначительные телесные повреждения, ему была оказана первая медицинская помощь. Его доставили в городскую больницу для полного обследования.

Сейчас шахта работает в штатном режиме. Причины обрушения пока не установлены. Специально созданная комиссия проводит расследование.

Следственно-оперативная группа, в состав которой входят следователи, криминалисты, сотрудники МЧС и полиции, обследуют место обвала, ведут опрос свидетелей, общаются с руководством предприятия.