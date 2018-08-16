Зарубили и сожгли: тело женщины обнаружено в одной из квартир Нижнего Тагила
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В сгоревшей квартире в одном из жилых домов Нижнего Тагила было обнаружено тело женщины, которая, согласно данным полиции, являлась хозяйкой жилья. Экспертиза подтвердила, что смерть носит криминальный характер.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 15 августа в квартире дома по улице Ульяновская, 52 произошёл пожар. Сотрудники пожарной службы эвакуировали четырёх соседей и обнаружили в сгоревшей квартире труп хозяйки.
После проведённой экспертизы специалисты установили, что смерть наступила в результате убийства, сообщают «Все новости».
По предварительной информации, неизвестные убили 59-летнюю женщину и после подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению подробностей произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
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