Зарубили и сожгли: тело женщины обнаружено в одной из квартир Нижнего Тагила

Вечером 15 августа в квартире дома по улице Ульяновская, 52 произошёл пожар. Сотрудники пожарной службы эвакуировали четырёх соседей и обнаружили в сгоревшей квартире труп хозяйки.

После проведённой экспертизы специалисты установили, что смерть наступила в результате убийства, сообщают «Все новости».